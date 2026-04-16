Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ φαίνεται να έχασε ένα από τα πιο ακριβά αεροσκάφη του πάνω από τον Περσικό Κόλπο την περασμένη εβδομάδα.

Μια έκθεση της Διοίκησης Ασφάλειας του Ναυτικού που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, καταγράφει τη συντριβή ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) MQ-4C Triton στις 9 Απριλίου, μεταδίδει το CNN.

Η τοποθεσία της συντριβής εμφανίζεται ως απόρρητη, για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Μια έρευνα του CNN με δεδομένα από την πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, δείχνει ένα MQ-4C να αναχωρεί από την αεροπορική βάση του ναυτικού Sigonella στην Ιταλία και να εξαφανίζεται πάνω από τον Περσικό Κόλπο στις 9 Απριλίου.

Το αεροσκάφος πετούσε πάνω από το Στενό του Ορμούζ, αλλά αφού βγήκε από τον εναέριο χώρο πάνω από το Στενό, έπεσε από το υψόμετρο των 50.000 ποδών στα 9.000 πόδια, πριν χαθεί η επαφή με το ραντάρ.

Τα δεδομένα πτήσης δείχνουν το Triton να εκπέμπει τον κωδικό "squawk 7400" κατά τη διάρκεια της πτήσης του, που σημαίνει ότι είχε χαθεί η επαφή με τον πιλότο στο έδαφος, και στη συνέχεια τον κωδικό 7700 –που υποδηλώνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης– περίπου 70 λεπτά αργότερα, καθώς έπεφτε στα 44.000 πόδια. Συνέχισε να εκπέμπει το 7700 μέχρι τις 10:12 π.μ. (UTC), όταν και χάθηκε από το ραντάρ σε υψόμετρο 9.250 ποδών.

🇺🇸🇮🇷 🚨 US Triton Drone Crashes in Persian Gulf



A US Navy MQ-4C Triton reconnaissance drone went down over the Strait of Hormuz on April 9 after sending emergency codes 7700 and 7400, signaling distress and lost communication.



The drone plunged from 15 km to under 3 km before… pic.twitter.com/2Lipzd8G8y — WAR (@warsurv) April 15, 2026

Η αιτία του περιστατικού δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, και το πολεμικό ναυτικό έχει δώσει στη δημοσιότητα μόνο την πληροφορία ότι ένα MQ-4C συνετρίβη.

Η κατασκευάστρια εταιρεία Northrop Grumman αποκαλεί το Triton ως «το κορυφαίο μη επανδρωμένο αεροσκάφος ναυτικής νοημοσύνης, επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοποίησης στον κόσμο».

Τροφοδοτούμενο από κινητήρα τζετ και με εμβέλεια 8.500 μιλίων, το MQ-4C μπορεί να παραμείνει στον αέρα για περισσότερες από 24 ώρες.

Το drone είναι ένα από τα σπανιότερα αεροσκάφη στον στόλο του ναυτικού –η Northrop Grumman αναφέρει ότι έχει κατασκευάσει μόλις 20 από αυτά– και επίσης ένα από τα πιο ακριβά, με κόστος περίπου 240 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα. Αυτό είναι υπερδιπλάσιο της τιμής ενός stealth μαχητικού αεροσκάφους F-35C.

Πηγή: skai.gr

