Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Αντιμέτωπο με ελλείψεις σε κοτόπουλο, χοιρινό και άλλα προϊόντα ενδέχεται να βρεθεί το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το καλοκαίρι, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με μια κυβερνητική έκθεση.

Αξιωματούχοι έχουν εκπονήσει σχέδια για ένα «εύλογο χείριστο σενάριο», εν μέσω φόβων ότι το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι απαραίτητο για τη βιομηχανία τροφίμων.

Υψηλόβαθμα στελέχη έχουν εξετάσει τον πιθανό αντίκτυπο στο πλαίσιο μιας άσκησης με την κωδική ονομασία «Exercise Turnstone».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times, το σενάριο που προετοιμάστηκε για τη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής έκτακτης ανάγκης (Cobra), τοποθετείται χρονικά στον Ιούνιο του 2026, υποθέτοντας ότι το Στενό του Ορμούζ δεν έχει ανοίξει και δεν έχει επιτευχθεί μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Οι τομείς της γεωργίας και της φιλοξενίας αναμένεται να πληγούν πρώτοι και πιο έντονα.

Πλήγμα θα δεχθούν και οι ζυθοποιίες, με τις ανησυχίες να εντείνονται από το γεγονός ότι οι ελλείψεις συμπίπτουν με το παγκόσμιο κύπελλο της FIFA που ξεκινά στις 11 Ιουνίου.

Παρότι δεν αναμένονται σημαντικές ελλείψεις βασικών τροφίμων, οι καταναλωτές ενδέχεται να δουν μειωμένη ποικιλία στα ράφια.

Παράλληλα, οι αξιωματούχοι σχεδιάζουν να δώσουν προτεραιότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το χειρότερο σενάριο προειδοποιεί ότι οι προμήθειες CO2 θα μπορούσαν να πέσουν μόλις στο 18% των σημερινών επιπέδων.

Σχολιάζοντας το δημοσίευμα των Times, ο υπουργός επιχειρήσεων, Πίτερ Κάιλ, υποστήριξε σήμερα το πρωί ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να αποτρέψει τις ελλείψεις τροφίμων και ποτών ενώ σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες πρόσθεσε πως «αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι θα πρέπει να συνεχίσουν ό,τι κάνουν, να απολαμβάνουν την μπύρα τους, να απολαμβάνουν το κρέας τους, να απολαμβάνουν τις σαλάτες τους».



Πηγή: skai.gr

