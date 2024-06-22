Γενικά αίθριος αναμένεται για σήμερα Σάββατο ο καιρός με αραιές νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 38 με 39, τοπικά στα δυτικά και νότια τους 40 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 με 38 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα ηπειρωτικά που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν κατά τόπους στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν κατά τόπους στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και κατά τόπους τους 38 με 39 και πιθανόν στα νότια τους 40 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 35 βαθμούς και μόνο στη νότια Κρήτη θα φτάσει κατά τόπους τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

