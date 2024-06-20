Σήμερα Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 36 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7, την Παρασκευή τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Τέλος την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός, και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ΒΔ ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Αττική

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 και στα Α 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα, αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς

