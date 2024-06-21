Μέχρι και 5 φορές πάνω από το όριο τα αιωρούμενα σωματίδια στη Δυτική Μακεδονία

Σύμφωνα με στοιχεία των Σταθμών μέτρησης της διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10), κατά την χθεσινή ημέρα 20-6-2024,ξεπέρασαν το όριο της μέσης ημερήσιας τιμής των 50 μg/m 3 και άγγιξαν ακόμη και τα 275 μg/ m 3.

Πιο συγκεκριμένα στην Κοζάνη το Αμύνταιο την Φλώρινα και την Ποντοκώμη κατά τις μεσημεριανές ώρες 13.00 έως 17.00 ώρες τα όρια των (ΑΣ10) κυμάνθηκαν από 120 μg/ m 3 έως 275 μg/ m 3.

Στην Κοζάνη και την Ποντοκώμη οι μετρήσεις αγγιξαν τα 204 μg/ m 3 και 275 μg/ m 3 αντίστοιχα ενώ αρκετά υψηλές μετρήσεις καταγράφηκαν στην Μελίτη με 196 μg/ m 3, την Φλώρινα με 178 μg/ m 3 και τα Πετρανά Κοζάνης με 173 μg/ m 3.

Στις περιοχές που καταγράφονται πολύ υψηλά ποσοστά αιωρούμενων σωματιδίων υπάρχουν ενεργά κι ανενεργά επιφανειακά ορυχεία της ΔΕΗ που είτε από την λειτουργία τους είτε λόγω των ανέμων δημιουργούνται σύννεφα σκόνης που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

Εξαιτίας του ύψους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια», ή διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συστήνει σε πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα ή καρδιοπαθείς να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

Επισημαίνεται ότι τα άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές του ανακουφιστικού φαρμάκου ενώ εάν κάποιοι αισθανθούν συμπτώματα όπως ενόχληση στα μάτια, βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Τέλος ζητείται από τους πολίτες να περιορίσουν την άσκοπη χρήση του οχήματός τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

