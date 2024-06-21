Σήμερα Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς.

Το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β - ΒΔ ηπειρωτικά, ορεινά, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο την Κυριακή πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Αττική

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 και στα Α 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα, αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.