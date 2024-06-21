Λογαριασμός
Εξασθενούν το Σ/Κ οι Βόρειοι άνεμοι και κυρίως την Κυριακή - Υψηλές θερμοκρασίες

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες  καταιγίδες.  Οι άνεμοι θα πνέουν Β  στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς.

Το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ,  στο Αιγαίο  5 με 7. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β - ΒΔ  ηπειρωτικά, ορεινά, είναι πιθανό  να  σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο την Κυριακή πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 και στα Α 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία:  έως 37 βαθμούς. 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα, αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς. 

 
Πηγή: skai.gr

