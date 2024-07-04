Σε τρεις φάσεις μέχρι και τις 20:00 εξελίχθηκε η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο δεκαοκτάωρο, σύμφωνα με ανάρτηση του Διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά στο X.

Oπως εξήγησε ο κος Κολυδάς πρώτα επηρεάστηκε η Βόρεια Ελλάδα, ακολούθως τα Κεντρικά και οι Σποράδες και τέλος η Αττικοβοιωτία και η ΒΑ Πελοπόννησος.

Η κακοκαιρία άρχισε να εξασθενεί από το Μυρτό, κινούμενη ανατολικότερα.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ 18ΩΡΟ

Μέχρι τις 20:00 ώρα Ελλάδος η εξέλιξη της κακοκαιρίας τις τελευταίες 18 ώρες . Διακριτές οι τρείς φάσεις , όπου πρώτα επηρεάζεται η Βόρεια Ελλάδα, ακολούθως τα Κεντρικά και οι Σποράδες και τέλος η Αττικοβοιωτία και η ΒΑ… pic.twitter.com/VoGCm3zu2d — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 4, 2024

Ο καιρός την Παρασκευή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και την Κρήτη αύριο αναμένουμε παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά άιθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35, τοπικά 36 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και βαθμιαία από δυτικές 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 βαθμούς και στην Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Στις Σποράδες παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες τις πρωινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες οπότε και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.