Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα της Τετάρτη μέχρι και την Πέμπτη, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζόπτωση και κεραυνούς.

Με ανάρτησή του, ο διευθυντής της ΕΜΥ, κ. Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε τους κατοίκους τόσο της Αττικής όσο και της Βοιωτίας για ισχυρούς κεραυνούς, με σχετικό χάρτη, όπου φαίνεται η περιοχή της Αττικής στα «κόκκινα».

🎯 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

✅Πέραν του εκτάκτου δελτίου το οποίο θα επικαιροποιηθεί το μεσημέρι, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

α) Δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα μεγάλα ύψη υετού.

β) Η συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσων θα είναι υψηλή κυρίως σε Αττική και Βοιωτία.

✅Ακολουθείτε… pic.twitter.com/oBfmTemXlv — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 3, 2024



Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

