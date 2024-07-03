Λογαριασμός
Κολυδάς: Προειδοποίηση για μεγάλη συχνότητα κεραυνών, κυρίως σε Αττική και Βοιωτία - Δείτε τον χάρτη

Με ανάρτησή του, ο διευθυντής της ΕΜΥ προειδοποίησε τους πολίτες για ισχυρούς κεραυνούς

κεραυνος

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα της Τετάρτη μέχρι και την Πέμπτη, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζόπτωση και κεραυνούς. 

Με ανάρτησή του, ο διευθυντής της ΕΜΥ, κ. Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε τους κατοίκους τόσο της Αττικής όσο και της Βοιωτίας για ισχυρούς κεραυνούς, με σχετικό χάρτη, όπου φαίνεται η περιοχή της Αττικής στα «κόκκινα».


Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

«Πέραν του εκτάκτου δελτίου το οποίο θα επικαιροποιηθεί το μεσημέρι, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

α) Δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα μεγάλα ύψη υετού.

β) Η συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσων θα είναι υψηλή κυρίως σε Αττική και Βοιωτία».
 

