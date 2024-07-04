Σήμερα Πέμπτη Άστατος με τις περισσότερες και εντονότερες βροχές και καταιγίδες , να εκδηλώνονται κυρίως στα Ηπειρωτικά και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Α και Ν και θα εξασθενήσουν Άνεμοι Δ - ΒΔ 4 με 5 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς

Την Παρασκευή οι λίγες βροχές που θα σημειωθούν στα Α και Ν γρήγορα θα σταματήσουν , στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός Οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 4 με 5, και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα Δ και Β

Τέλος το Σ/Κ γενικά αίθριος. Άνεμοι Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και από το μεσημέρι- απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 31 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 28 με 29 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

