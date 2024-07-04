Λογαριασμός
Σήμερα Πέμπτη άστατος καιρός , με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Πτώση της Θερμοκρασίας. Το Σ/Κ μελτέμι και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Πέμπτη  Άστατος με τις περισσότερες και εντονότερες βροχές και καταιγίδες ,  να εκδηλώνονται κυρίως στα Ηπειρωτικά και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Α και Ν και θα εξασθενήσουν  Άνεμοι  Δ  - ΒΔ 4 με 5 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς

Την Παρασκευή οι λίγες βροχές που θα σημειωθούν στα Α και Ν γρήγορα θα σταματήσουν , στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός Οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ  4 με 5, και στο  Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα Δ και Β

Τέλος το Σ/Κ γενικά αίθριος. Άνεμοι Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. Λίγη  συννεφιά που βαθμιαία θα   αυξηθεί και από το μεσημέρι- απόγευμα θα  σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν.  Άνεμοι: μεταβλητοί   3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 31  βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Συννεφιά με τοπικές  βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 28 με 29 βαθμούς 

