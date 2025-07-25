Σε πλήρη εξέλιξη ο καύσωνας στη χώρα- Σχεδόν 46 βαθμοί στη Σκάλα Μεσσηνίας

Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και σήμερα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε πολλές περιοχές της χώρας τους 42°C και τοπικά τους 44-45°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες της επικράτειας σημειώθηκαν στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, στη νότια Κρήτη και στη Μακεδονία.

Η μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας και ήταν ίση με 45.8°C.

Χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας, όπως τονίζει το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ήταν η εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή της χώρας όπου καταγράφηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εκτιμάται ότι περίπου το 85% του συνολικού πληθυσμού της χώρας βίωσε τιμές μέγιστης θερμοκρασίας άνω των 39°C. Σημειώνεται ότι τα δημογραφικά στοιχεία αφορούν τους μόνιμους κάτοικους κάθε περιοχής, ενώ οι οποιεσδήποτε μετακινήσεις (π.χ. λόγω θερινών διακοπών) που μεταβάλλουν πρόσκαιρα τους κατά τόπους πληθυσμούς, δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

Ειδικά για τον νομό Αττικής και την πόλη της Αθήνας, αξίζει να σημειωθεί ότι η θερμοκρασία ξεπέρασε και τους 40°C στο μεγαλύτερο μέρος της, με τις υψηλότερες τιμές μέγιστων θερμοκρασιών να καταγράφονται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (42.3°C), στην Ελευσίνα (41.8°C) και στον Πειραιά (41.5°C).

Όπως προκύπτει από σχετικό χάρτη, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C σε 359 από τους 554 ενεργούς σταθμούς, τους 40 °C σε 165 σταθμούς και τους 42 °C σε 46 σταθμούς. Τέλος, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην επικράτεια ήταν η υψηλότερη των τελευταίων ημερών, φτάνοντας τους 37.6°C.

Σημειώνεται ότι επισυνάπτεται χάρτης που παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C.

Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Συστάσεις απευθύνει εκ νέου προς τους πολίτες η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών.

Παράλληλα, στις περιοχές όπου προβλέπεται η επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών, η ΓΓΠΠ εφιστά την προσοχή στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:

- Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

- Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά υφάσματα.

- Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.

- Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευματώδη.

Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

