Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας σήμερα στα ηπειρωτικά 40 με 43 και στα δυτικά τοπικά 44 βαθμούς. Μέχρι την Κυριακή οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή αίθριος καιρός , Οι Άνεμοι θα πνέουν Β  4 με 6  μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  ηπειρωτικά έως 41 με 43 , στα Δυτικά έως 44 βαθμούς  και στα νησιά έως  40  με 41 βαθμούς.  

το Σάβ/Κυρ ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα Β ορεινά. Οι Β άνεμοι το Σάββατο στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ , την Κυριακή θα εξασθενήσουν λίγο   Η θερμοκρασία παρότι θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ – ΒΔ  την Κυριακή , θα κυμανθεί και πάλι σε υψηλά επίπεδα.

Τέλος Δευτέρα και Τρίτη το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας , και  οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ.    

Αττική

Καιρός σήμερα αίθριος   Άνεμοι: Β  4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 40 με 42  βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 3  μποφόρ. Θερμοκρασία έως 38 με 39 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark