Σήμερα Παρασκευή αίθριος καιρός , Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 41 με 43 , στα Δυτικά έως 44 βαθμούς και στα νησιά έως 40 με 41 βαθμούς.

το Σάβ/Κυρ ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα Β ορεινά. Οι Β άνεμοι το Σάββατο στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ , την Κυριακή θα εξασθενήσουν λίγο Η θερμοκρασία παρότι θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ – ΒΔ την Κυριακή , θα κυμανθεί και πάλι σε υψηλά επίπεδα.

Τέλος Δευτέρα και Τρίτη το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας , και οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ.

Αττική

Καιρός σήμερα αίθριος Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 40 με 42 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 38 με 39 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.