Σε ισχύ παραμένει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, καθώς η χώρα μας συνεχίζει να πλήττεται από έντονο και παρατεταμένο καύσωνα.

Οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας κατά τόπους τους 44 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι πνέουν σε περιοχές του Αιγαίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιές. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμής εισβολής αναμένεται να ξεκινήσει από την Κυριακή στη Δυτική Ελλάδα και να επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα τη Δευτέρα. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή και περιορισμός των μετακινήσεων τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Αναλυτικά η επικαιροποίηση

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Πέμπτη (24-07-25) με α.α. 2 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν αξιόλογες μεταβολές.

Σε πολύ υψηλά επίπεδα θα παραμείνει σήμερα Παρασκευή (25-07-25) και αύριο Σάββατο (26-07-25) η θερμοκρασία στη χώρα μας.

Την Κυριακή (27-07-25) προβλέπεται λήξη του καύσωνα στη δυτική Ελλάδα, ενώ τη Δευτέρα (28-07-25) αναμένεται υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και στην ανατολική χώρα.

Επισημαίνεται πως:

Α. οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα (περί τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου κυρίως στα αστικά κέντρα).

Β. σήμερα Παρασκευή (25-07-25) από το μεσημέρι και το Σάββατο (26-07-25) στα ανατολικά και κυρίως στο Αιγαίο θα επικρατούν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 6 με 7 μποφόρ.

Μέχρι και την Κυριακή (27-07-25) πιο αναλυτικά:

1. Την Παρασκευή (25-07-25) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 40 με 42 και στα δυτικά τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 41 με 42 και στη Θεσσαλονίκη τους 38 με 39 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου και τη νότια Κρήτη τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

2. Το Σάββατο (26-07-25) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 και τοπικά τους 42 και στα δυτικά τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 40 με 41 και στη Θεσσαλονίκη τους 38 με 39 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

δ) τη νότια Κρήτη τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

3. Την Κυριακή (27-07-25) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 39 με 40 και στη Θεσσαλονίκη τους 38 με 39 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου τους 35 βαθμούς Κελσίου.

δ) στην Κρήτη τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

