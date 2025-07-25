Παραμένει ο καύσωνας και σήμερα, Παρασκευή, στη χώρα. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ηπειρωτικά τους 40 με 42 και στα δυτικά τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 41 με 42 και στη Θεσσαλονίκη τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Ιονίου και τη νότια Κρήτη τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά και πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 και στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 39 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 39 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά από 23 έως 43 με 44 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα θαλάσσια 5 έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 37 και στη νότια Κρήτη τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

