Περαιτέρω αισθητή υποχώρηση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία αύριο Τετάρτη 5 Φεβρουάριου με τις ψυχρές αέριες μάζες να εκτιμάται ότι θα παραμείνουν πάνω από τη χώρα μας για μία τουλάχιστον εβδομάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζεται ενδεικτικά το εύρος διακύμανσης της θερμοκρασίας έως τις 11/02 σε ύψος 1500 περίπου μέτρων επάνω από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα επιλέγεται ως ενδεικτική για την ανατολική και νότια χώρα και η Θεσσαλονίκη ως ενδεικτική για την κεντρική και βόρεια χώρα.
Με κόκκινη γραμμή παρουσιάζεται το «θερμότερο» σενάριο ενώ με μπλε γραμμή το «ψυχρότερο» σενάριο. Με πράσινη γραμμή παρουσιάζεται η διακύμανση της μέσης θερμοκρασίας με βάση όλα τα διαθέσιμα σενάρια του μοντέλου. Τέλος, με μαύρη οριζόντια γραμμή σημειώνεται η προσεγγιστική μέση τιμή της εποχής σύμφωνα με δεδομένα της περιόδου 1991-2020. Όπως γίνεται εμφανές, αναμένονται θερμοκρασίες 6-7 βαθμούς χαμηλότερες συγκριτικά με τις κανονικές για την εποχή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.