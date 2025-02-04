Περαιτέρω αισθητή υποχώρηση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία αύριο Τετάρτη 5 Φεβρουάριου με τις ψυχρές αέριες μάζες να εκτιμάται ότι θα παραμείνουν πάνω από τη χώρα μας για μία τουλάχιστον εβδομάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζεται ενδεικτικά το εύρος διακύμανσης της θερμοκρασίας έως τις 11/02 σε ύψος 1500 περίπου μέτρων επάνω από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα επιλέγεται ως ενδεικτική για την ανατολική και νότια χώρα και η Θεσσαλονίκη ως ενδεικτική για την κεντρική και βόρεια χώρα.

Με κόκκινη γραμμή παρουσιάζεται το «θερμότερο» σενάριο ενώ με μπλε γραμμή το «ψυχρότερο» σενάριο. Με πράσινη γραμμή παρουσιάζεται η διακύμανση της μέσης θερμοκρασίας με βάση όλα τα διαθέσιμα σενάρια του μοντέλου. Τέλος, με μαύρη οριζόντια γραμμή σημειώνεται η προσεγγιστική μέση τιμή της εποχής σύμφωνα με δεδομένα της περιόδου 1991-2020. Όπως γίνεται εμφανές, αναμένονται θερμοκρασίες 6-7 βαθμούς χαμηλότερες συγκριτικά με τις κανονικές για την εποχή.

Πηγή: skai.gr

