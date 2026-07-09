Μπόλτον: «Ο Τραμπ μιλά για τη Γροιλανδία επίτηδες για να προκαλεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί ξανά το ζήτημα της Γροιλανδίας ως εργαλείο πολιτικής πίεσης και πρόκλησης αντιδράσεων, σύμφωνα με τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Μπόλτον.

Σε συνέντευξή του στο Euronews, στο πλαίσιο της κάλυψης της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Μπόλτον υποστήριξε ότι οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί ανάγκης να περάσει η Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη μιας συγκεκριμένης στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ επιδιώκει να κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση.



«Προκαλεί τον κόσμο. Γιατί μιλά για το να πάρει τη Γροιλανδία; Επειδή τους τρελαίνει. Αυτός είναι ο σκοπός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπόλτον.



Ο πρώην αξιωματούχος, ο οποίος υπηρέτησε ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει ακραίες ή αιφνιδιαστικές δηλώσεις προκειμένου να προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις και να μεταφέρει τη συζήτηση στα θέματα που ο ίδιος επιλέγει.

Όπως αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ υπήρχαν περιπτώσεις όπου ο Αμερικανός πρόεδρος διαμόρφωνε επίτηδες το ύφος δημόσιων παρεμβάσεών του ώστε να προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης και στους πολιτικούς αντιπάλους του.

Η Γροιλανδία και η αμερικανική στρατηγική στην Αρκτική

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το θέμα της Γροιλανδίας κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η τεράστια αρκτική περιοχή έχει κομβική σημασία για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε παράλληλα κριτική στη Δανία, η οποία διατηρεί την κυριαρχία στη Γροιλανδία, λέγοντας ότι δεν κάνει αρκετά για την προστασία της περιοχής.

Η Γροιλανδία, παρότι διαθέτει ευρεία αυτονομία, παραμένει τμήμα του Βασιλείου της Δανίας. Η στρατηγική της σημασία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της τήξης των πάγων στην Αρκτική, του ανταγωνισμού ΗΠΑ - Ρωσίας και Κίνας στην περιοχή, αλλά και των σημαντικών κοιτασμάτων σπάνιων γαιών που διαθέτει.

Το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία δεν είναι νέο. Ήδη από την πρώτη θητεία του Τραμπ, το 2019, είχε προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις όταν είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αγοράσουν τη νήσο από τη Δανία. Η τότε πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είχε χαρακτηρίσει την ιδέα «παράλογη».

Κριτική Μπόλτον για τη λειτουργία του ΝΑΤΟ

Παρά τις έντονες δηλώσεις του Τραμπ απέναντι σε συμμάχους των ΗΠΑ, ο Μπόλτον χαρακτήρισε θετικό το τελικό αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε, το κοινό ανακοινωθέν της συμμαχίας ήταν «ένα καλό κείμενο», ενώ εκτίμησε ότι και το μήνυμα για την Ουκρανία ήταν θετικό, παρά το γεγονός ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν εξασφάλισε όλες τις δεσμεύσεις που επιδίωκε.

Ο Μπόλτον σχολίασε επίσης τη σχέση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι έχει βελτιωθεί μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχαν οι δύο ηγέτες στο Οβάλ Γραφείο το 2025.

Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα των ετήσιων συνόδων κορυφής του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η συμμαχία δεν είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιεί τέτοιες συναντήσεις κάθε χρόνο.

«Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για σύνοδο του ΝΑΤΟ κάθε χρόνο. Αν παραλειπόταν μία ή δύο χρονιές, δεν θα ερχόταν το τέλος του κόσμου», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, λιγότερες σύνοδοι κορυφής θα μπορούσαν να περιορίσουν τον κίνδυνο πολιτικών εντάσεων, ειδικά λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί η απρόβλεπτη στάση του Τραμπ απέναντι στους διεθνείς συμμάχους των ΗΠΑ.

Ο ανταγωνισμός με Ρωσία και Κίνα



Η υπόθεση της Γροιλανδίας εντάσσεται σε έναν ευρύτερο γεωπολιτικό ανταγωνισμό για την Αρκτική.

Τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την παρουσία τους στην περιοχή, καθώς η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέες θαλάσσιες διαδρομές και αυξάνει το ενδιαφέρον για φυσικούς πόρους.

Η Ρωσία έχει ενισχύσει σημαντικά τις στρατιωτικές της υποδομές στον Αρκτικό κύκλο, ενώ η Κίνα έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό της «κοντινό αρκτικό κράτος», επιδιώκοντας μεγαλύτερη οικονομική και επιστημονική παρουσία.

Για την Ουάσινγκτον, η Γροιλανδία θεωρείται κρίσιμο σημείο λόγω της γεωγραφικής της θέσης ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, αλλά και λόγω της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Πιτούφικ, η οποία διαθέτει εγκαταστάσεις για την παρακολούθηση πυραυλικών απειλών και διαστημικών δραστηριοτήτων.



Πηγή: skai.gr

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