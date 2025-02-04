Βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα, Τρίτη, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα νότια τμήματα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής), την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από τις προμεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά θα φτάσει τους 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

MΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στον Πατραϊκό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές σε ανατολική Στερεά και Εύβοια. Ύφεση των φαινομένων από τις προμεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην Κρήτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειους 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ ενισχυόμενοι από το απόγευμα σε 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα ανατολικά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και κυρίως στις Σποράδες τις πρωινές ώρες 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.