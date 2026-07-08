Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι σημερινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με το τουρκικό δίκτυο A Haber να επιτίθεται στον Έλληνα πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές του για την Τουρκία «υπέρβαση ορίων» και «σκανδαλώδεις δηλώσεις».

Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της Συνόδου, προχώρησε σε δηλώσεις που «ανεβάζουν την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από το A Haber στη φράση του Έλληνα πρωθυπουργού ότι «η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοικτή απειλή πολέμου από την Τουρκία», σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επέκτασης των χωρικών υδάτων.

Το τουρκικό μέσο υποστηρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε επίσης «ενόχληση» για τις κινήσεις της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και τις επαφές της Άγκυρας με την Ουάσινγκτον, ειδικά σε σχέση με το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Αναφορά στα F-35 και στη συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ

Το A Haber στάθηκε ιδιαίτερα στην απάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού για τη συζήτηση που είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα F-35.

Όπως μετέδωσε, ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τη συνομιλία, δηλώνοντας ότι δεν θα τοποθετηθεί για τη συζήτηση των δύο ηγετών.

Παράλληλα, το τουρκικό δίκτυο υπογραμμίζει ότι οι δηλώσεις έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διπλωματικές επαφές γύρω από την αμυντική ικανότητα της Τουρκίας και την πορεία του προγράμματος F-35.

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται επίσης η θέση του Έλληνα πρωθυπουργού ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας.

Το τουρκικό δίκτυο ωστόσο υποστηρίζει ότι, παρά τη συγκεκριμένη αναφορά, ο κ. Μητσοτάκης «δεν υποχώρησε από τη σκληρή στάση του απέναντι στην Τουρκία».

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, παρουσιαστές και σχολιαστές του δικτύου άσκησαν κριτική στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού.

«Ήταν φιλοξενούμενος και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα εναντίον μας»

Ο παρουσιαστής Χακτάν Ουισάλ υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε «σκληρή γλώσσα απέναντι σε μια γειτονική χώρα ενώ βρισκόταν φιλοξενούμενος στην Τουρκία», σχολιάζοντας ότι το τελευταίο μέρος των δηλώσεών του είχε πιο ήπιο τόνο σε σχέση με το πρώτο.

Ο ανταποκριτής στην Άγκυρα Μουράτ Ακγκιούν χαρακτήρισε τις δηλώσεις «αντιφατικές» και υποστήριξε ότι απευθύνονταν κυρίως στο εσωτερικό πολιτικό ακροατήριο της Ελλάδας.

Στο ρεπορτάζ επανέρχεται και η τουρκική θέση για το ζήτημα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Ο σχολιαστής του A Haber υποστήριξε ότι η επέκταση αυτή αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για την Τουρκία και αναφέρθηκε στην απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995 περί casus belli.

Παράλληλα, επανέλαβε τον τουρκικό ισχυρισμό ότι μια επέκταση στα 12 μίλια θα περιόριζε σημαντικά την ελευθερία ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο.

Sabah: «Ο Μητσοτάκης στοχοποίησε την Τουρκία με αλαζονικά σχόλια»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τουρκική εφημερίδα Sabah, η οποία παρουσίασε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Με τίτλο που αποδίδεται ως «Ο Μητσοτάκης στοχοποίησε την Τουρκία με αλαζονικά σχόλια: “Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις για τα F-35!”», η Sabah υποστηρίζει ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός «κατηγόρησε την Άγκυρα ότι αποτελεί συνεχή απειλή πολέμου», χαρακτηρίζοντας την τοποθέτησή του ως νέα πρόκληση από το βήμα του ΝΑΤΟ.

Το δημοσίευμα επικεντρώνεται επίσης στη φράση του κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα σχολιάσει τις δηλώσεις Ερντογάν και Τραμπ για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ενώ επαναλαμβάνει τον τουρκικό ισχυρισμό ότι οι αναφορές της Αθήνας για την επέκταση των χωρικών υδάτων συνδέονται με τις πάγιες διαφωνίες στο Αιγαίο.

Πηγή: skai.gr

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