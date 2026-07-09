Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η ιατρική επιστήμη τον 19ο αιώνα – Μέρος Β’

Πώς φτάσαμε από το αλκοόλ ως μοναδικό αναισθητικό στις πρώτες ασφαλείς χειρουργικές επεμβάσεις; Πώς η ανακάλυψη της αντισηψίας και οι πρώτες χειρουργικές μάσκες επέτρεψαν στους γιατρούς να περάσουν από τους ακρωτηριασμούς στις επεμβάσεις στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος;
Και πώς η εργαστηριακή ιατρική, η νοσηλευτική και οι πρώτες ιατρικές ειδικότητες διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ιατρική; Είναι μερικά από τα θέματα που προσεγγίζει ο Άρης Πορτοσάλτε με τον Γιάννη Τούντα, Ομότιμο Καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή
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Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.
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