Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Δευτέρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Από την Τρίτη (04-02-2025) θα επικρατήσουν θυελλώδεις άνεμοι στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση το επόμενο τριήμερο.

Πιο αναλυτικά:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Σήμερα Δευτέρα (03-02-2025) μέχρι και το απόγευμα στο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κεφαλονιάς - Ζακύνθου) και τη δυτική Πελοπόννησο

β. Από αργά το απόγευμα της Δευτέρας (03-02-2025) μέχρι και το πρωί της Τρίτης (04-02-2025) στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες.

γ. Από τις προμεσηβρινές ώρες της Τρίτης (04-02-2025) στις Κυκλάδες, και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

2. Τοπικά θυελλώδεις ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι προβλέπονται την Τρίτη (04-02-2025) από νωρίς το πρωί και μέχρι και το απόγευμα στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες και πρόσκαιρα στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια.

Από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή θα διατηρηθούν οι θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

3. Η θερμοκρασία την Τρίτη (04-02-2025) θα σημειώσει πτώση από τα βόρεια της τάξεως των 6 με 7 βαθμών Κελσίου και την Τετάρτη (05-02-2025) θα υποχωρήσει και άλλο σε όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

