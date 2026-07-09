Οι Spice Girls γιορτάζουν την 30ή επέτειο του «Wannabe»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Spice Girls γιόρτασαν την 30η επέτειο του πρώτου τους single, Wannabe, που κυκλοφόρησε το 1996 και άλλαξε τη ζωή τους για πάντα.

Το τραγούδι αποτέλεσε το ξεκίνημα ενός από τα πιο επιτυχημένα γυναικεία συγκροτήματα της δεκαετίας του 1990, με εννέα singles να φτάνουν στο νούμερο ένα του βρετανικού chart.

Η Μέλανι Τσίσολμ, γνωστή ως Sporty Spice, εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή της στα μέλη της μπάντας και τους συνεργάτες μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Οι εμβληματικές Spice Girls τίμησαν την 30η επέτειο του πρωτοποριακού πρώτου τους single, Wannabe, τονίζοντας πώς το τραγούδι «άλλαξε τη ζωή τους για πάντα». Το ποπ φαινόμενο της δεκαετίας του 1990, που αποτελούσαν οι Βικτόρια Μπέκαμ, Έμα Μπάντον, Μέλανι Μπράουν, Μέλανι Τσίσολμ και Τζέρι Χάλιγουελ ανέβηκε γρήγορα στην κορυφή των charts μετά την κυκλοφορία του Wannabe το 1996. Το συγκρότημα έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα γυναικεία όλων των εποχών, εξασφαλίζοντας εννέα singles στο νούμερο ένα του chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Μέλανι Τσίσολμ, γνωστή ως Sporty Spice, αναφέρθηκε στο πως αισθάνεται σε ανάρτησή της στο Instagram, γράφοντας: «30 χρόνια γυναικείας δύναμης, χρόνια πολλά Wannabe, σ' αγαπώ @emmaleebunton @victoriabeckham @officialmelb @gerihalliwellhorner @biffco, και Matt Rowe. Το τραγούδι που άλλαξε τη ζωή μας για πάντα».

Η Τζέρι Χάλιγουελ ή Ginger Spice, απέτισε επίσης φόρο τιμής δηλώνοντας: «30 Χρόνια Wannabe – ευχαριστώ τις όμορφες αδερφές μου Spice @victoriabeckham, @officialmelb, @melaniecmusic, @emmaleebunton, και ευχαριστώ τους θαυμαστές που είναι μαζί μας».

«Βρισκόμαστε σε συζητήσεις και θέλουμε να γιορτάσουμε την επέτειο και, φυσικά, θέλουμε να γιορτάσουμε την απίστευτη κληρονομιά μας, αλλά το να βρούμε αυτό στο οποίο όλες συμφωνούμε είναι το σωστό, αλλά πάντα παραμένω πολύ αισιόδοξη» τόνισε πρόσφατα η Μέλανι Τσίσολμ αναφερόμενη σε πιθανή επανανένωση του συγκροτήματος.

Πηγή: skai.gr

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