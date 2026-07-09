Η Σοφία Κόπολα εκπληρώνει την τελευταία επιθυμία της μητέρας της με ένα ντοκιμαντέρ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Mubi απέκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα του ντοκιμαντέρ «Making Marie Antoinette» της Έλινορ Κόπολα, που παρουσιάζει τα παρασκήνια της ταινίας «Marie Antoinette» της Σοφία Κόπολα.

Η ταινία «Marie Antoinette» του 2006 ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή που έλαβε άδεια για γυρίσματα μέσα στο Παλάτι των Βερσαλλιών.

Η Έλινορ Κόπολα κατέγραψε περίπου 80 ώρες υλικού από τα παρασκήνια, συνεχίζοντας την παράδοση ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε με το «Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse».

Η Mubi απέκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα της ταινίας «Making Marie Antoinette» σε σκηνοθεσία της αείμνηστης Έλινορ Κόπολα. Το ντοκιμαντέρ είναι μια ματιά στα παρασκήνια της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας της κόρης της Σοφία Κόπολα με τίτλο «Marie Antoinette», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2006. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη παραγωγή μεγάλου μήκους στην οποία δόθηκε άδεια να πραγματοποιηθούν γυρίσματα μέσα στο εμβληματικό Παλάτι των Βερσαλλιών.

Η Έλινορ Κόπολα συνόδευε την κόρη της στα γυρίσματα και κατέγραψε περίπου 80 ώρες υλικό από τα παρασκήνια. Ως δημιουργός ντοκιμαντέρ, ξεχώρισε για το «Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse», όπου αποτύπωσε τις αμέτρητες δυσκολίες του συζύγου της, Φράνσις Φορντ Κόπολα, κατά τη δημιουργία του βραβευμένου με δύο Όσκαρ «Apocalypse Now» (1979).

Φέτος, καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από την κυκλοφορία του «Marie Antoinette» και θέλοντας να εκπληρώσει την επιθυμία της μητέρας της, η Σοφία Κόπολα επιμελήθηκε το υλικό σε συνεργασία με τον 'Ααρον Μάθιους στο μοντάζ και τη δημιουργική συμβολή των στενών φίλων της Έλινορ, Ντάβια Νέλσον και Λιζ Μπερντ.

«Με τη μητέρα μου αρχίσαμε να βλέπουμε το υλικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ήταν πάντα επιθυμία της να μετατρέψει όσα είχε καταγράψει σε ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους», δήλωσε η Σοφία Κόπολα και πρόσθεσε: «Βρισκόταν στα γυρίσματα τόσο ως κινηματογραφίστρια όσο και ως μητέρα μου, οπότε ήταν βαθιά συγκινητικό για εμένα να επιστρέψω σε αυτό το υλικό και να δω τα γυρίσματά μας μέσα από τα μάτια της».

Στο ντοκιμαντέρ, η υποψήφια για Όσκαρ Νταϊάν Λέιν δανείζει τη φωνή της στη δημιουργό καθώς διαβάζει αποσπάσματα από το ημερολόγιό της στο οποίο μοιράζεται τις εμπειρίες από τα γυρίσματα και στοχάζεται πάνω στη σχέση με την κόρη της. Σύμφωνα με το Deadline, η Έλινορ Κόπολα έφυγε από τη ζωή στις 12 Απριλίου 2024, σε ηλικία 87 ετών.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Lorenzo Mieli, Mario Gianani, Rachel Dengiz, Youree Henley και η Σοφία Κόπολα ενώ η χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ έγινε από τις εταιρείες Our Films, Mediwan Rights και Entourage Pictures.

Πηγή: skai.gr

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