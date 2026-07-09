Πάτρικ Ντέμπσι: Ο σταρ του «Grey’s Anatomy» βάζει τέλος στα σενάρια για τη Γερουσία

Ο Πάτρικ Ντέμπσι έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να διεκδικεί τη θέση του γερουσιαστή των ΗΠΑ στην πολιτεία του Μέιν. Με άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Portland Press Herald», ο σταρ του «Grey's Anatomy» εξέφρασε τη βαθιά αγάπη και τη στήριξή του προς τη γενέτειρά του, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να μην είναι υποψήφιος.

«Τις τελευταίες ημέρες, με έχουν ρωτήσει περισσότερες από μία φορές αν θα ήμουν ποτέ υποψήφιος για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών» έγραψε ο διάσημος ηθοποιός στην εισαγωγή του άρθρου του.

«Είναι κολακευτικό και δεν το παίρνω αψήφιστα. Αγαπώ την πολιτεία μου το Μέιν. Νοιάζομαι βαθιά για τους ανθρώπους που ζουν εδώ και, όπως τόσοι πολλοί Αμερικανοί, ανησυχώ για την κατεύθυνση προς την οποία οδεύει η χώρα μας», συνέχισε.

Ο πρωταγωνιστής του «The Memory of a Killer» δήλωσε ότι εξέτασε «πολύ σοβαρά» αυτή την προοπτική, αναγνωρίζοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές, ωστόσο η διαδικασία αυτή τον έκανε να αναλογιστεί το μοντέλο ηγεσίας που έχει ανάγκη η κοινότητά του.

«Θέλω κάποιον που θα ηγείται με ενσυναίσθηση. Κάποιον που θα ακούει πριν μιλήσει, που θα διαθέτει το θάρρος να συνεργάζεται με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνεί και που θα κατανοεί ότι το δημόσιο αξίωμα δεν αποτελεί μέσο εξουσίας, αλλά πεδίο προσφοράς» ανέφερε ο ηθοποιός, ο οποίος μεγάλωσε στα περίχωρα του Λιούιστον-Όμπερν.

Επίσης υπογράμμισε ότι μέσα από την ίδρυση του «The Dempsey Center» για τη φροντίδα και τη στήριξη καρκινοπαθών, είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι του δίδαξαν ένα βασικό μάθημα: «Η υγειονομική περίθαλψη δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης».

Αν και ζητήματα όπως η εκπαίδευση παραμένουν «βαθιά προσωπικά» για τον ίδιο, ξεκαθάρισε ότι η εμπλοκή με την πολιτική δεν είναι ένας δρόμος που σκοπεύει να ακολουθήσει στην παρούσα φάση.

«Καθώς σκεφτόμουν όλα αυτά, επέστρεφα διαρκώς στο ίδιο ερώτημα:'Θέλω πραγματικά να υπηρετήσω στο Κογκρέσο; Μετά από πολλή σκέψη, συνειδητοποίησα ότι η απάντηση είναι όχι. Όχι επειδή η προσφορά στα κοινά δεν είναι τιμητική, είναι και με το παραπάνω. Αλλά επειδή πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω πιο αποτελεσματικά μέσα από τη ζωή που έχω ήδη χτίσει» εξήγησε. Κλείνοντας, ο Ντέμπσι κάλεσε τους αναγνώστες να αναλογιστούν πώς μπορούν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους, σύμφωνα με το People.

«Αυτό είναι το έργο που επιθυμώ να συνεχίσω. Επομένως, όχι, δεν θα θέσω υποψηφιότητα. Ζητώ όμως κάτι από όσους επιλέξουν να το κάνουν», κατέληξε, καλώντας τους υποψηφίους να «ηγούνται με ταπεινότητα, να λένε την αλήθεια και να βάζουν τους ανθρώπους πάνω από το κόμμα».

Πηγή: skai.gr

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