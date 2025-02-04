Σήμερα Τρίτη κυρίως στα Α και Ν θα σημειωθούν βροχές , χιονοπτώσεις στα ορεινά , και καταιγίδες στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Α Στερεά στην Εύβοια, την Α Θεσσαλία στις Σποράδες , στις Κυκλάδες και το Α Αιγαίο. Το βράδυ θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 βαθμούς.

Την Τετάρτη Στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Α Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές , και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.



Τέλος την Πέμπτη και την Παρασκευή Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι το απόγευμα. Άνεμοι: Β 4 με 6 και βαθμιαία στα Α 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένη συννεφιά με βροχές , μέχρι περίπου το απόγευμα. Άνεμοι: ΒΔ 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς

