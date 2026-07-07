Νετανιάχου: Είμαι αντίθετος στην πώληση F-35 στην Τουρκία - Απειλεί την Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, αποκαλύπτοντας ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε στο CNN, η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, «απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο», κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, «να καταστρέψει το Ισραήλ».

Ειδικότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι έχει πει στον Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένως, και τις τελευταίες ημέρες, ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντίθετα, όπως είπε, έχει επεκτατικές βλέψεις και χαρακτήρισε την Τουρκία «καθεστώς μολυσμένο από ισλαμιστές» και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ενώ κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους και ότι η χώρα του έχει από τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «στα μεγάλα ζητήματα ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν «περιστασιακές διαφωνίες» μεταξύ τους.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι είναι «πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί», αποφεύγοντας να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις στην κρίση.

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι μπορεί να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο CNN, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο ίδιος διατηρεί τις επιφυλάξεις του.

Κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις CAATSA που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία.

«Θα άρουμε τις κυρώσεις. Είναι ώρα να το κάνουμε. Δεν θέλουμε να επιβάλουμε κυρώσεις σε φίλους. Είναι πολύ απλό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στους οποίους μπορούμε να επιβάλουμε κυρώσεις», δήλωσε ο Τραμπ, κατά τη διμερή συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία είπε ότι το ζήτημα «θα εξεταστεί».



Πηγή: skai.gr

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