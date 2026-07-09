Μουντιάλ 2026: Λογικό φαβορί η Γαλλία, για την... εκδίκηση το Μαρόκο

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας, που επιδιώκει τον τρίτο τίτλο της στο Μουντιάλ, αντιμετωπίζει απόψε (9/7, 23:00) το Μαρόκο στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, με τους Αφρικανούς να αποτελούν ένα «δυσκολοκατάβλητο εμπόδιο» για τους παίκτες του Ντιντιέ Ντεσάμπ, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν μια ανερχόμενη δύναμη στο διεθνές ποδόσφαιρο, στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης.

Μετά από μια δύσκολη πρόκριση το Σάββατο εναντίον της «σκληρής» ομάδας της Παραγουάης στον γύρο των 16, με 1-0, οι «πετεινοί» θα αντιμετωπίσουν έναν αντίπαλο εντελώς διαφορετικού επιπέδου και θα πρέπει να βελτιώσουν το παιχνίδι τους, για να συνεχίσουν την πορεία τους και να προκριθούν στον ημιτελικό, που είναι και ο ελάχιστος στόχος που έχει θέσει η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF).

Το 2022 στο Κατάρ, η παρουσία του Μαρόκου στα ημιτελικά για πρώτη φορά στα χρονικά, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια τεράστια έκπληξη. Αυτήν τη φορά, είναι απολύτως σύμφωνη με το νέο τους καθεστώς. Από την 6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, οι «Λέοντες του Ατλαντα» απέκλεισαν στους «32» την Ολλανδία (κ.α. παρ. 1-1, πενάλτι 3-2) και ακολούθως συνέτριψαν τον Καναδά με 3-0. Αναμφίβολα έχουν βελτιώσει το παιχνίδι τους και είναι κάτι παραπάνω από ικανοί να διαλύσουν τις φιλοδοξίες της Γαλλίας, ενός από τα φαβορί του τουρνουά.

«Πρέπει να παίξουμε τον αγώνα στο 2000% χωρίς να σκεφτόμαστε ότι αυτό που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής δεν είναι κακό και να παίξουμε πραγματικά αυτόν τον αγώνα, ακόμη και με ...εκδικητική νοοτροπία», τόνισε ο προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουάχμπι.

Η εμπειρία της Γαλλίας αποδείχθηκε καθοριστική το 2022 και κατάφερε να νικήσει το Μαρόκο στον ημιτελικό, χωρίς να συναντήσει μεγάλη δυσκολία με 2-0. Εφέτος, οι «τρικολόρ» θα πρέπει να περιμένουν μια πιο δύσκολη πρόκληση, και η γαλλική επίθεση, που εντυπωσίασε στο τουρνουά, αλλά ήταν... υποτονική απέναντι στην Παραγουάη, πρέπει να βρει την αποτελεσματικότητα της για να αποφύγει μια μεγάλη απογοήτευση.

«Το Μαρόκο δεν είναι εδώ τυχαία», δήλωσε ο Ντιντιέ Ντεσάμπ και πρόσθεσε: «Θα είναι μια αναμέτρηση μεταξύ δύο ομάδων που λατρεύουν να έχουν την μπάλα, να επιτίθενται και να σκοράρουν γκολ. Θα πρέπει να αποδώσουμε καλά γιατί αυτή η μαροκινή ομάδα είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί επιθετικά, αλλά και αμυντικά».

Θεωρούμενη ως η πιο θεαματική ομάδα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, η Γαλλία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με το μαγικό «τρίο» των Μπαπέ, Ντεμπελέ και Ολίσε. Ωστόσο, η αμυντική λειτουργία της Παραγουάης τους «απενεργοποίησε» και τώρα θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον απέναντι σε μια πολύ πιο επιθετική και ικανή ομάδα.

Οι σπουδαίοι παίκτες είναι φτιαγμένοι για τις μεγάλες περιστάσεις και ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, Κιλιάν Μπαπέ, με ήδη επτά γκολ στα γήπεδα της Αμερικής, αναμένεται για άλλη μια φορά να ηγηθεί της ομάδας του στο Μουντιάλ 2026 και να μειώσει τη διαφορά από το ρεκόρ των 21 γκολ του Λιονέλ Μέσι.

Με μια έντονη «μάχη» στη μεσαία γραμμή να διαφαίνεται, η πιθανή απουσία του Ορελιέν Τσουαμενί από την αρχική ενδεκάδα είναι ένα πλήγμα για τους «τρικολόρ».

«Είναι καλύτερα», σχολίασε ο Ντεσάμπ, αλλά πιθανώς θα μείνει στον πάγκο, δίονοντας τη θέση του στον Μανού Κονέ και δίπλα στον Αντριέν Ραμπιό.

Πηγή: skai.gr

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