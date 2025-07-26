Νέα προειδοποίηση ΕΜΥ: Κορυφώνεται ο καύσωνας - Υποχωρεί σταδιακά από Δευτέρα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Πέμπτη (24-07-25) με α.α. 2 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Σε πολύ υψηλά επίπεδα θα παραμείνει σήμερα Σάββατο (26-07-25) η θερμοκρασία στη χώρα μας.

Την Κυριακή (27-07-25) προβλέπεται λήξη του καύσωνα στη δυτική Ελλάδα, ενώ τη Δευτέρα (28-07-25) αναμένεται υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και στην ανατολική χώρα.

Επισημαίνεται πως:

σήμερα Σάββατο (26-07-25) στα ανατολικά και κυρίως στο Αιγαίο θα επικρατούν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 6 με 7 μποφόρ.

Μέχρι και την Κυριακή (27-07-25) πιο αναλυτικά οι θερμοκρασίες θα φτάσουν:

1. Το Σάββατο (26-07-25) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 και στα δυτικά τους 42 με 44 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 40 και στη Θεσσαλονίκη τους 38 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

δ) στη νότια Κρήτη τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

2. Την Κυριακή (27-07-25) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 40 με 41 και στη Θεσσαλονίκη τους 38 με 39 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου τους 35 βαθμούς Κελσίου.

δ) στην Κρήτη τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.