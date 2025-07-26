Το κύμα καύσωνα κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ η αφρικανική σκόνη επιβαρύνει περαιτέρω την ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμένουν την Κυριακή, ειδικά στα ανατολικά, όμως τη Δευτέρα έρχεται σταδιακή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Παράλληλα, τοπικές βροχές στα ορεινά δίνουν τα πρώτα σημάδια αλλαγής. Δείτε αναλυτικά πού και πότε θα «ανασάνουμε» ξανά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν:

Στην ηπειρωτική Ελλάδα: 40–42 βαθμούς , τοπικά στα δυτικά έως και 44 βαθμούς Κελσίου

Στην Αθήνα: 40–41

Στη Θεσσαλονίκη: 38–39τα νησιά του Ιονίου, Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: 38–40

Στη νότια Κρήτη: 39–41

Οι άνεμοι θα πνέουν:, στα δυτικά ασθενείς μεταβλητοί, με δυτικούς-βορειοδυτικούς εντάσεως έως 5 μποφόρ το απόγευμα

Στα ανατολικά και το Αιγαίο βόρειοι 3–5 και τοπικά έως 7 μποφόρ

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες για τα ευαίσθητα άτομα.

Κυριακή – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά

Παραμένει σε ισχύ το έντονο κύμα ζέστης την Κυριακή 27 Ιουλίου με πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά και μικρή πτώση στα δυτικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Υπάρχει μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, όπου και θα

εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ εξασθενούντες από τις μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ωστόσο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.