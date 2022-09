Η στιγμή που θυροκολλείται η είδηση του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ στο Μπάκιγχαμ

Βίντεο καταγράφει την στιγμή που θυροκολλείται η είδηση του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ στο Μπάκιγχαμ.

Η Βασίλισσα έφυγε σε ηλικία 96 ετών και την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε επισήμως το Ανάκτορο του Μπάκιγκαμ. Απεβίωσε στις 20:30 ώρα Ελλάδας.

Επρόκειτο για την μακροβιότερη βασίλισσα στην ιστορία της Μοναρχίας.

Statement put up on the Buckingham Palace gates. pic.twitter.com/hSFBe54WIJ