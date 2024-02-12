Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές «χτυπά» - Δείτε live την πορεία της

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται σήμερα από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στο Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και σε τμήματα του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι:

- Οι βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τη Θράκη, το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

- Οι βροχές και καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι τοπικά ισχυρές, ενώ τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις.

- Τοπικές και πρόσκαιρες βροχές αναμένονται και σε τμήματα της Μακεδονίας και της Κρήτης.

- Λασποβροχές αναμένονται στα ανατολικά και νότια.

- Οι ενισχυμένοι αρχικά νότιοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο με εντάσεις έως 7 Μποφόρ, οι οποίοι σταδιακά θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς με εντάσεις έως 5 Μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 Μποφόρ.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου και η κεραυνική δραστηριότητα μεταξύ 11:00-14:00 και 17:00-20:00 της Δευτέρας 12/02.

