Σήμερα Δευτέρα Σε όλη τη χώρα προβλέπεται συννεφιά με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Α Μακεδονία , τη Θράκη , το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα Λίγα χιόνια θα πέσουν στα Β ορεινά. Οι Άνεμοι θα πνέουν από Ν διευθύνσεις , στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ , και στο Αιγαίο 7 με 9, με εξασθένηση. Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , στα δυτικά και βόρεια έως 14 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς .

Την Τρίτη Ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και στα Ανατολικά πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από Δ – ΒΔ 3 με 5 και πρόσκαιρα στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη Στα Α και Ν προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.

Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή , τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο έντασης 6 με 8 μποφόρ , η μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στα Ανατολικά και οι τοπικές βροχές στα Α και Ν

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη Άνεμοι: Ν 4 με 6 μποφόρ , με εξασθένηση Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

