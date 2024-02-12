Λογαριασμός
Μικρή πτώση της θερμοκρασίας , τοπικές βροχές , εξασθένηση των ανέμων. Από την Πέμπτη θα επικρατήσουν βοριάδες και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα Σε όλη τη χώρα προβλέπεται  συννεφιά με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Α Μακεδονία , τη Θράκη , το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα  Λίγα χιόνια θα πέσουν στα Β ορεινά. Οι Άνεμοι θα πνέουν από Ν διευθύνσεις , στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ , και στο Αιγαίο 7 με 9, με εξασθένηση.  Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , στα δυτικά και βόρεια έως  14 με 16 βαθμούς  και στην  υπόλοιπη  χώρα έως 17 με 19 βαθμούς .

Την Τρίτη Ο καιρός θα είναι  άστατος με τοπικές βροχές και στα  Ανατολικά πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από Δ – ΒΔ   3 με 5 και πρόσκαιρα στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη Στα  Α και Ν  προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά  παροδικά αυξημένη . Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.

Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή , τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο έντασης 6 με 8 μποφόρ , η μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στα Ανατολικά και οι τοπικές βροχές στα Α και Ν

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.   Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη Άνεμοι:  Ν 4 με 6  μποφόρ , με εξασθένηση  Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς. 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Συννεφιά , παροδικά αυξημένη.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς 

