Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά, το ανατολικό και νότιο Αιγαίο και τη Θράκη προβλέπει για σήμερα Τρίτη η ΕΜΥ. Τις βραδινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα ενταθούν και πιθανώς θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.



Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 14 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα ενταθούν και πιθανώς θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά και τα νότια νοτιοδυτικοί 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία στις Σποράδες νότιοι νοτιοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-01-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, κυρίως στο Ιόνιο, θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Θράκη, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

