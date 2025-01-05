Καιρός: Παγετός και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Ο καιρός των Θεοφανείων

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Νότιο Αιγαίο και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα τις πρώτες πρωινές ώρες προβλέπει για σήμερα η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις Σποράδες, την ανατολική Θεσαλία και την Εύβοια.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα βόρεια έως 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί τοπικά παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε στην Εύβοια θα σημειωθούν ασθενείς βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το πρωί. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες το πρωί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-01-2025 (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία όμως θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές.

Στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί τοπικά παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-01-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και το ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-01-2025

Στα δυτικά και το ανατολικό και νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν στα δυτικά μετά το μεσημέρι και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

