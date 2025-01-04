Σερβία: Το 2024, η θερμότερη χρονιά που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα

Με μια σειρά επεισοδίων καύσωνα στη Σερβία το 2024, η βαλκανική χώρα κατέγραψε τη θερμότερη χρονιά από την έναρξη καταγραφής των δεδομένων, ανακοίνωσε χθες η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Η μέση ετήσια θερμοκρασία στη Σερβία ήταν 13,3 βαθμοί το 2024, ήτοι 2,3 βαθμοί περισσότερο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 και σχεδόν 1 βαθμός περισσότερο σε σύγκριση με τη θερμότερη χρονιά που είχε καταγραφεί προηγουμένως, το 2023, αναφέρει μια έκθεση που δημοσίευσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

«Τιμές ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας και μέσης μέγιστης ετήσιας θερμοκρασίας καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη Σερβία, όπως και μέσων ελάχιστων θερμοκρασιών στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας», σημειώνουν οι μετεωρολόγοι.

Το 2024, οι Σέρβοι έζησαν σειρά κυμάτων ζέστης, μεταξύ άλλων τέσσερα τον Ιούνιο, με μέγιστες θερμοκρασίες καθημερινά άνω των 35 βαθμών Κελσίου, λέει η έκθεση.

Οι μετεωρολόγοι κατέγραψαν επίσης ένα ρεκόρ καλοκαιρινών ημερών και τροπικών ημερών με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, όπως και τροπικές νύχτες και έναν μικρό αριθμό κρύων ημερών.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, τα 10 θερμότερα έτη καταγράφηκαν μετά το 2000, την ώρα που μεταξύ των 20 θερμότερων ετών, μονάχα δύο βρίσκονται στον 20ο αιώνα: το 1994 και το 1951.

Η Σερβία δεν γνώρισε τα συνηθισμένα της επίπεδα χιονιού της το 2024, καταγράφοντας τις ισχνότερες χιονοπτώσεις στην ιστορία στο Νεγκοτίν (ανατολικά), με μόλις 2 εκατοστά και τον χαμηλότερο αριθμό ημερών με χιονοκάλυψη σε πολλούς σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

