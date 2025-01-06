Νεφελώδης καιρός αναμένεται σήμερα ανήμερα των Θεοφανείων, Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2025. Σχετικά υψηλές θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ στα πελάγη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πιο αναλυτικά, στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά και στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα θα υπάρχουν στην υπόλοιπη χώρα. Ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Θράκη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, τόσο έως το πρωί όσο και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Η θερμοκρασία στη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 1 έως 14, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 1 έως 14 βαθμούς, στη υπόλοιπη Στερεά από 2 έως 15, στην Πελοπόννησο από 1 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 15 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 2 έως 13, στις Κυκλάδες από 6 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 16 και στην Κρήτη από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, τόσο έως το πρωί όσο και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, τόσο έως το πρωί όσο και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.