Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 39 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 40 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα παράκτια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά 38 και τοπικά έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 38 με 39 και στις Σποράδες έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της δυτικής, κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας όπου αναμένονται πρόσκαιρα τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται, το πρωί στο νότιο τμήμα της κεντρικής Μακεδονίας και στην ανατολική Θεσσαλία με πιθανότητα ασθενούς βροχής και το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 34 με 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.