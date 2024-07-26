Λογαριασμός
Το Σαβ/Κυρ ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο , στα 6 με 7 μποφόρ. Καλό καλοκαίρι !!!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Παρασκευή  Αίθριος καιρός , με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα για σποραδικές μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου.   Άνεμοι: Β  4 με 6  μποφόρ στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία Στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς  και στα νησιά έως 33 με 36  βαθμούς.

Το Σ/Κ αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος καιρός , με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος Άνεμοι: Β – ΒΔ  3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς

