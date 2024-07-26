Σήμερα Παρασκευή Αίθριος καιρός , με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα για σποραδικές μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία Στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 36 βαθμούς.

Το Σ/Κ αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος καιρός , με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς

