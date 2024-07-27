Καιρός: Με βοριά και έως τους 38 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα- Πότε πέφτει ο υδράργυρος

Γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι - απόγευμα, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και τη Θεσσαλία τους 38, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα παράκτια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 35 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 38 και στις Σποράδες έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και κατά τόπους στα δυτικά τους 39, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TH ΔΕΥΤΕΡΑ 29-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και το Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και στα δυτικά τους 39 με 40, στα νησιά του Ιονίου τους 37, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΡΙΤΗ 30-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά της βόρειας και της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.



Πηγή: skai.gr

