Καιρός σήμερα: Λιακάδα και έως τους 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 και βαθμιαία θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και κατά τόπους στα δυτικά τους 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα παράκτια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του Ιονίου από 23 έως 35 βαθμούς και στα ηπειρωτικά από 22 έως 37 και τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και στις Σποράδες έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 με 40, στα νησιά του Ιονίου τους 35 με 37 και στα νησιά του Αιγαίου τους 31 με 33 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΡΙΤΗ 30-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι στη Θράκη και στα ορεινά της δυτικής, της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας όπου αναμένονται πρόσκαιρα τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά τους 38 με 40 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 41 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 36 με 38, στα νησιά του Αιγαίου τους 31 με 33 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται, το πρωί στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και στην ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



