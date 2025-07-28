Σήμερα Δευτέρα αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το απόγευμα στα Β ορεινά και πιθανότητα βροχής στα ΒΔ τη νύχτα. Οι Άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια Δ- ΒΔ 4 με 6 , στη θάλασσα Κυθήρων τοπικά 7 μποφόρ , και στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ έως 35 με 36 βαθμούς , στα Α. ηπειρωτικά έως 37 με 39 βαθμούς και στα νησιά 36 με 37 βαθμούς.

Την Τρίτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες στα Β ορεινά , στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα Ν τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Τέλος την Τετάρτη ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά , και στα Β θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα αίθριος Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 37 με 38 βαθμούς. Την Τρίτη και την Τετάρτη η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς.

