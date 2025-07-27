Καύσωνας: Στους 41 ο υδράργυρος σήμερα - Μικρή πτώση στα δυτικά

Συνεχίζεται ο καύσωνας και σήμερα με πιο υψηλές θερμοκρασίες να αναμένονται κυρίως στην ανατολική χώρα.

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 40 με 41 και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αθήνα τους 40 με 41 και στη Θεσσαλονίκη τους 38 με 39 βαθμούς.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Στην Κρήτη τους 37 και στα νησιά του Ιονίου τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά 6 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι-απόγευμα θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες 3 με 4 και στα νότια πελάγη από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 με μικρή ενίσχυση το βράδυ έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά αλλά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα στα ανατολικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 39 με 40 τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 και στα νησιά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά το πρωί 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 με μικρή ενίσχυση το βράδυ έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 35 και στην Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 στα ανατολικά πρόκαιρα το πρωί έως 5 και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ωστόσο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 34 με 36 και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 με 38 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

