Σήμερα Τετάρτη Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 και στο Β. Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19 βαθμούς .

Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στη Δ Ελλάδα και από αργά το απόγευμα - βράδυ στα Βόρεια ,στις Κυκλάδες , την Κρήτη, και στο Α Αιγαίο. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ , βαθμιαία τοπικά 7 Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο σε όλη τη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα δεν αποκλείεται να είναι έντονα , στο Ν. Ιόνιο , τη Β-ΒΔ Πελοπόννησο , στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανό στην Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Η ένταση των ανέμων 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση

Αττική

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.