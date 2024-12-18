Λογαριασμός
Καλοκαιρία Τετάρτη και Πέμπτη. Μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Πρόσκαιρη βελτίωση την Κυριακή, νέα βαρομετρικά χαμηλά από Δευτέρα

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 και στο Β. Ιόνιο τοπικά 6  μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19  βαθμούς .

Την  Πέμπτη  γενικά αίθριος καιρός. Οι  Άνεμοι Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στη Δ Ελλάδα και από αργά το απόγευμα - βράδυ στα Βόρεια ,στις Κυκλάδες , την Κρήτη, και στο Α Αιγαίο. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ , βαθμιαία τοπικά 7  Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο σε όλη τη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.  Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα δεν αποκλείεται να είναι έντονα , στο Ν. Ιόνιο , τη Β-ΒΔ Πελοπόννησο , στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανό  στην Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Η ένταση των ανέμων 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΔ  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς 

