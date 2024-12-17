Σήμερα Τρίτη Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ , με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 15 με 17 βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 18 βαθμούς.

Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Οι Β Άνεμοι 3 με 5 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη.

Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στη Δ Ελλάδα και από αργά το απόγευμα - βράδυ στα Βόρεια ,στις Κυκλάδες , την Κρήτη, και στο Α Αιγαίο. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ , βαθμιαία τοπικά 7 Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη Γενικά αίθριος Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

