Καλοκαιρία Τρίτη , Τετάρτη και Πέμπτη Μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο με τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6  μποφόρ , με εξασθένηση. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 15 με 17  βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 18 βαθμούς.

Τετάρτη και Πέμπτη  γενικά αίθριος καιρός. Οι Β Άνεμοι 3 με 5 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη.

Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στη Δ Ελλάδα και από αργά το απόγευμα - βράδυ στα Βόρεια ,στις Κυκλάδες , την Κρήτη, και στο Α Αιγαίο. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ , βαθμιαία τοπικά 7  Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Λίγη  Γενικά αίθριος Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΔ  3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς 

