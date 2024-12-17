Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Θα φτάσει τους 15 με 17 και στα νότια τοπικά τους 18 βαθμούς. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ορεινά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Θα φτάσει στα κεντρικά, τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου τους 15 με 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ορεινά θα σημειωθεί παγετός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.