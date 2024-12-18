Καιρός σήμερα: Ηλιοφάνεια με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα προβλέπει για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΥ. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Θα φτάσει στα κεντρικά, τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου τους 15 με 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες πιθανώς κατά τόπους στα βόρεια ορεινά να σημειωθεί παγετός.



To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι βαθμιαία μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και ανοιχτά στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 5 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις Κυκλάδες και τις βραδινές ώρες στη δυτική Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στις Σποράδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες στα ανατολικά βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 19-12-2024

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 13 βαθμούς ενώ στα κεντρικά, τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 17 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.