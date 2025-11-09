Λογαριασμός
Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ - Μέχρι την Τρίτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα και τις επόμενες ώρες και ημέρες - Η νεότερη πρόγνωση της ΕΜΥ 

Καιρός

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

2. Αύριο Δευτέρα (10-11-25)
α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο
γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία
δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

3. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
 

