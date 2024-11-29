Βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο κινούμενο αργά ανατολικά αναμένεται να προκαλέσει κακοκαιρία στη χώρα μας. Το σύστημα αυτό σύμφωνα με την ΕΜΥ λαμβάνει την ονομασία Bora. H κακοκαιρία θα ξεκινήσει από αργά το βράδυ της Παρασκευής (29-11-2024) με βροχές και καταιγίδες που θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι και τη Δευτέρα (02-12-2024). Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ενισχυμένοι και τοπικά έως θυελλώδεις άνεμοι και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου θα σημειωθούν πυκνές χιονοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά προβλέπονται:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (30-11-24) έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (2-12-24).

Επισημαίνεται πως στην κεντρική Μακεδονία (και κυρίως στους νομούς Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Ημαθίας) τα φαινόμενα από το απόγευμα του Σαββάτου (30-11-24) μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (1-12-24) θα είναι ιδιαίτερα έντονα

β. στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από αργά το βράδυ της Παρασκευής (29-11-24) και κατά διαστήματα μέχρι νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (30-11-24)

γ. στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο το Σάββατο (30-11-24) από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το βράδυ

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (30-11-24) έως το πρωί της Δευτέρας (2-12-24)

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανόμενης της Αττικής) και την Εύβοια από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (30-11-24) έως και το πρωί της Κυριακής (1-12-24)

στ. στη δυτική Κρήτη και τις Κυκλάδες από το μεσημέρι του Σαββάτου (30-11-24) έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής.

2. Επισημαίνεται πως σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα πνέουν θυελλώδεις ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) από το απόγευμα του Σαββάτου (30-11-24) έως και αργά το απόγευμα της Κυριακής (1-12-24).

3. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα του Σαββάτου (30-11-24) έως το απόγευμα της Κυριακής (1-12-24) στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Πηγή: skai.gr

