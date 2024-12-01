Συνεχίζει την επέλασή της η κακοκαιρία «Bora» με τα μηνύματα από το 112 να ηχούν προειδοποιώντας τους κατοίκους να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία.

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής έχουν ήδη καταγραφεί στους νομούς Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας, στη Λήμνο και στο νησί της Ρόδου, ενώ οι περιοχές που αναου αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά τις επόμενες ώρες είναι:

Ανατολικά ηπειρωτικά και Αιγαίο

Ανατολική Θεσσαλία, Πιερία, Χαλκιδική

Ρόδος

Οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο

⚠️ Επικαιροποίηση #ΕΔΕΚΦ @EMY_HNMS



⛈️ Το σύστημα #κακοκαιρίας #BORA θα συνεχίσει να προκαλεί βροχές & καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης



Ενημερωνόμαστε 👉🏻 https://t.co/Fri69z016Z



Ακολουθούμε οδηγίες προστασίας 👉🏻 https://t.co/0M1GiWmTZq pic.twitter.com/HyXTZaF3Sw — Civil Protection GR (@CivPro_GR) December 1, 2024

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, εκδόθηκε και νέο 112 για περιορισμό μετακινήσεων σε Πιερία, Μαγνησία και Λάρισα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Πιερία #Λάρισα #Μαγνησία



🆘 Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή σας (ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι) θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έως τις πρωινές ώρες της 02/12/2024.



‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και ακολουθείτε… — 112 Greece (@112Greece) December 1, 2024

Πλημμύρισαν τα τούνελ στα Τέμπη

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και ανέμων διακόπηκε η γραμμή ανόδου και καθόδου μεταξύ Λάρισας και Κατερίνης

Πλημμύρισαν το απόγευμα οι σήραγγες στα Τέμπη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσε η κακοκαιρία Bora.

Αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων στη γραμμή ανόδου και καθόδου μεταξύ Λάρισας και Κατερίνης, για λόγους ασφαλείας.

Ρόδος

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και σήμερα η Ρόδος καθώς συνεχίζεται η κακοκαιρία που χτύπησε χθες τη νύχτα το νησί, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στο οδικό δίκτυο, σπίτια, αυτοκίνητα και επιχειρήσεις.

Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης από χθες το βράδυ κατέθεσε αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο για να κηρυχτεί η Ρόδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ τα σχολεία αύριο θα παραμείνουν κλειστά.

Οι τοπικές αρχες απευθύνουν δραματική έκκληση προς τους κατοίκους του νησιού να μείνουν σπίτι τους για ασφάλεια ενώ έχουν σταλεί νέα 112, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Ρόδος



🆘 Οι ισχυρές καταιγίδες που εκδηλώθηκαν στην περιοχή σας θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έως τις πρωινές ώρες της 02/12/2024. Η απαγόρευση μετακίνησης οχημάτων στη Ρόδο παραμένει σε ισχύ.



‼️ Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) December 1, 2024

Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται στα χωριά Παστίδα, Κρεμαστή, Ιαλυσό και Μαριτσά, όπου οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και η πυροβεστική υπηρεσία δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας περισσότερες από 600 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Σήμερα το πρωί συνεδρίασε στη Ρόδο το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Λέκκα, αυτό που έπληξε τη Ρόδο είναι ένα φαινόμενο κατά 80% αντίστοιχο της Βαλένθια, με άνω των 300 χιλιοστών βροχόπτωση.

Σε 6 τουλάχιστον περιπτώσεις μάλιστα χρειάστηκε απεγκλωβισμός διασωστών που επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν πολίτες κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, από την επόμενη μέρα θα συσταθεί επιτροπή που θα καταγράφει τις ζημιές για την άμεση αποζημίωση των πληγέντων και όχι όπως γίνονταν στο παρελθόν.

Επίσης από αύριο Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα για να καταθέτουν οι πολίτες που επλήγησαν αιτήματα για αποζημίωση - ακόμα και για όσους αναγκάστηκαν να μείνουν εκτός της οικίας τους.

Λήμνος

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι τις τελευταίες ώρες το νησί της Λήμνου καθώς η κακοκαιρία BORA είναι ακόμα σε εξέλιξη. Από το πέρασμά της δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ πολλές περιοχές έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.



Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου όλες οι σχολικές μονάδες Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Δήμου Λήμνου, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί σε όλο το νησί της Λήμνου μετά από απόφαση της δημάρχου.

Τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που σημειώθηκαν στο νησί, όπως βροχοπτώσεις με πλημμυρικά φαινόμενα και για λόγους ασφάλειας των μαθητών και των διδασκόντων. Ήδη ο δήμος ελέγχει τα σχολικά κτίρια ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν και νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει τη Δευτέρα για τη λειτουργία των σχολείων τις επόμενες ημέρες.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα στους κατοίκους της Λήμνου καθώς η κακοκαιρία Bora συνεχίζει να χτυπά το νησί. Η απαγόρευση ισχύει έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το μήνυμα

"Απαγορεύεται η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της Λήμνου, λόγω ζημιών και κινδύνων από εκδήλωση καιρικών φαινομένων. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης. Διάρκεια απαγόρευσης μέχρι 02/12/2024 12:15μμ"

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Λήμνος



🆘 Απαγορεύεται η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της Λήμνου, λόγω ζημιών και κινδύνων από εκδήλωση καιρικών φαινομένων. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης.



‼️ Διάρκεια απαγόρευσης μέχρι 02/12/2024 12:15μμ.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 1, 2024

Κλειστά σχολεία

Κλειστά θα είναι αύριο Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της χώρας λόγω της κακοκαιρίας «Bora».

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η αναστολή αφορά και στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία.

Επίσης κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία στη Λήμνο τη Φλώρινα καθώς και σε όλο τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Το κλείσιμο αφορά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων προκειμένου να προστατευτεί η ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και να γίνει η επιβεβλημένη εκτίμηση πάσης φύσεως ζημιών στις εγκαταστάσεις και τους αύλειους χώρους των σχολικών μονάδων.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο και τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Καλαμαριά. Η απόφαση να μην ανοίξουν οι σχολικές μονάδες σε όλο τον Δήμο Καλαμαριάς, κρίνεται επιβεβλημένη σύμφωνα με το δήμο, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αποκατάσταση όλων των ζημιών που η κακοκαιρία Bora προκάλεσε στα κτήρια και τις αυλές των σχολείων και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν στα σχολεία με ασφάλεια.

Κλειστά και στον Δήμο Παύλου Μελά, όλα τα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια). Η απόφαση λαμβάνεται προληπτικά, ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση κτιρίων, εγκαταστάσεων και αύλειων χώρων για τυχόν ζημιές από την έντονη κακοκαιρία (πτώσεις κλαδιών - δέντρων, διακοπή υδροδότησης ή ηλεκτροδότησης) και να προχωρήσει η αποκατάστασή τους όπου χρειάζεται.

Χαλκιδική

Για αύριο, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Κασσάνδρας, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως επίσης και σε ΚΔΑΠ και Παιδικούς Σταθμούς, προκειμένου να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις για τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα και να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση των μαθητών μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή.

Κλειστά επίσης αύριο τα σχολεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ν. Προποντίδας λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έχει πλήξει τον δήμο σε αρκετές περιοχές.

Κλειστά και τα σχολεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Πολυγύρου, όπου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Με τη σφοδρή κακοκαιρία που εξακολουθεί να πλήττει την περιοχή υπάρχει η δυσκολία στη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και η ανάγκη να καταγράψουν οι διευθυντές των σχολείων τυχόν προβλήματα στις σχολικές μονάδες.

