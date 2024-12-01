Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι- Πότε εξασθενεί η κακοκαιρία «Βοra»

Βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους ισχυρές στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες,την Εύβοια, την δυτική Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επισημαίνεται πως στους νομούς Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Λάρισας και Μαγνησίας τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι ιδιαίτερα έντονα.

Θυελλώδεις άνεμοι (8 με 10 μποφόρ) θα πνέουν σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βόρειο Αιγαίο.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της υπόλοιπης Μακεδονίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Σε όλη τη χώρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά περιόδους ισχυρές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 8 με 10 και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικάτους 10 βαθμούς στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις με χιονόνερο ή χιονοπτώσεις κατά διαστήματα πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Πέλλας) τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί με 7 με 8 και στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα τοπικά 9 με 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί στη δυτική και νότια Πελοπόννησο θα έιναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια μέχρι το πρωί θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς και της βόρειας Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Το βράδυ στα βόρεια θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί στη δυτική Κρήτη και τις Κυκλάδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ στρεφόμενοι σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια ανατολικοί 7 με 8 και στα βορειότερα νησιά τοπικά 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας μέχρι το βράδυ θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα και έως το πρωί σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι ιδιαίτερα έντονα.

Ανεμοι: Ανατολικοί 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-12-2024

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά νότιοι 3 με 5 και βαθμιαία βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ηπειρο τους 11 με 13 (στα βορειοδυτικά τους 8 με 9), στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και μόνο στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03-12-2024

Στα δυτικά και τα βόρεια πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04-12-2024

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και μετά το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και αργότερα νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 05-12-2024

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

