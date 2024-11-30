Κακοκαιρία Bora: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι - Πού θα χιονίσει

Βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους ισχυρές στη Μακεδονία, τη Θράκη, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη δυτική Κρήτη και τις Κυκλάδες. Επισημαίνεται πως στην κεντρική Μακεδονία (και κυρίως στους νομούς Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Ημαθίας) τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι ιδιαίτερα έντονα.

Θυελλώδεις άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν από το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά περιόδους ισχυρές.

Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και τοπικά στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στα ανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 8 και στα βορειοανατολικά τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14, στα δυτικά τους 16 και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Ημαθίας) τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Χιόνια θα πέσουν στη δυτική Μακεδονία και τα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι χιονοπτώσεις από το απόγευμα στα ορεινά Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί με 6 με 7 και στα δυτικά μέχρι το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα ενισχυθούν στα 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το βράδυ και στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το βράδυ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, που από το απόγευμα θα είναι πυκνές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και αρχικά στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το βράδυ στη νότια Πελοπόννησο και από νωρίς το απόγευμα στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα δυτικά 6 με 7 και από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα βόρεια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και από το βράδυ τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Σποράδες

0 βορειοδυτικοί πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, από το μεσημέρι 6 με 7 και πρόσκαιρα το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που από το μεσημέρι θα ενταθούν. Τα φαινόμενα που από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρά, από το απόγευμα θα είναι ιδιαίτερα έντονα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε ανατολικούς 6 με 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-12-2024

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στην κεντρική Μακεδονία (και ιδιαίτερα στους νομούς Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας), στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη (και ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα).

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας. Μάλιστα, στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου χιονοπτώσεις αναμένονται και σε ημιορεινές περιοχές, ενώ στα ορεινά των περιοχών αυτών θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 8 με 9 και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα ανατολικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σχεδόν σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 12 με 14 (στα βορειοδυτικά τους 8 με 10), στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 15 με 17 και μόνο στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-12-2024

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Βαθμιαία ύφεση των φαινομένων αναμένεται στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθούν κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά από νότιες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03-12-2024

Στα δυτικά και τα βόρεια πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04-12-2024

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά που βαθμιαία θα ενταθούν και θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και βαθμιαία από τα δυτικά θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

