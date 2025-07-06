Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή προχώρησε σήμερα, Κυριακή η ΕΜΥ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται στη χώρα μας από σήμερα Κυριακή (06-07) έως και την Τετάρτη (09-07). Οι υψηλότερες τιμές (μέγιστες τιμές άνω των 40 βαθμών) θα σημειωθούν από:

τη Δευτέρα (07-07-25) στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Την Πέμπτη (10-07-25) αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Επισημαίνεται ότι:

Α. Στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Β. Η σχετική υγρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα (ενδεικτικά 20% με 30% τις μεσημβρινές ώρες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας).

Γ. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και θα κυμαίνονται περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν στη χώρα από σήμερα μέχρι την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από σήμερα Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη θα επικρατήσει καύσωνας μέτριας έντασης, με θερμοκρασίες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας οι οποίες θα φτάσουν τους 40 με 41 βαθμούς και την Τετάρτη πιθανόν 42.

Αναλυτικότερα :

- Τη Δευτέρα αναμένονται σε Μακεδονία και Θράκη 39 με 40, πιθανόν και 41 βαθμοί, σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο 37 με 39 βαθμοί, σε Θεσσαλία 38 με 40 βαθμοί, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμοί, στα νησιά 30 με 36 βαθμοί και στην Αττική 38 βαθμοί.

- Την Τρίτη σε Μακεδονία και Θράκη 38 με 39, πιθανόν και 40 βαθμοί, σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο 37 με 38 βαθμοί, Θεσσαλία 40 με 41 βαθμοί, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο 39 με 41 βαθμοί, στα νησιά 33 με 37 βαθμοί και στην Αττική 38 με 39, πιθανόν και 40 βαθμοί.

-Την Τετάρτη σε Μακεδονία και Θράκη 38 με 39, σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο 35 με 37 βαθμοί, σε Θεσσαλία 40 με 41 βαθμοί, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο 40 με 41, πιθανόν 42 βαθμοί, στα νησιά 32 με 37 βαθμοί και στην Αττική 39 με 40, πιθανόν και 41 βαθμοί.

Διυπουργική-συντονιστική σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία

Παράλληλα, διυπουργική-συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε κατάσταση επιφυλακής ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα θα είναι τα υπουργεία Υγείας και Εργασίας καθώς και όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, η ΕΛΑΣ, το Λιμενικό Σώμα, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, η Δασική Υπηρεσία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού. Παράλληλα περιπολίες θα πραγματοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις και θα έχουν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα έργου.

Ειδικότερα στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

* Το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε κατάσταση επιφυλακής σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

* Σε αυξημένη ετοιμότητα τα Υπουργεία Υγείας, και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

* Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα έχουν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί.

* Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛΑΣ και το Λιμενικό Σώμα.

* Σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), καθώς και η Δασική Υπηρεσία.

* Επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα οι ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού.

Πηγή: skai.gr

